Nombran nuevo titular de Jurisdicción Sanitaria

CIUDAD VALLES.- Dan de baja a Ángel Pacheco Sánchez de la Jurisdicción Sanitaria V y ocupa su puesto Julio Alejandro Guido Azuara, exdirector de los Servicios de Salud Municipal en Valles.

Este jueves 15 de enero, la Secretaría de Salud dio a conocer a Ángel Sánchez Pacheco que sería removido de su cargo como jefe de la Jurisdicción (JSV), después de año y medio de gestión como el jefe médico del norte de la Huasteca.

En su lugar, fue nombrado Julio Alejandro Guido Azuara, quien ha sido regidor del Ayuntamiento (2021-2024) y jefe de los Servicios de Salud del Municipio hasta hace un par de meses, cuando se separó del cargo, bajo acuerdo con el alcalde David Medina Salazar.