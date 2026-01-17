logo pulso
Estado

Nombran nuevo titular de Jurisdicción Sanitaria

Por Redacción

Enero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Nombran nuevo titular de Jurisdicción Sanitaria

CIUDAD VALLES.- Dan de baja a Ángel Pacheco Sánchez de la Jurisdicción Sanitaria V y ocupa su puesto Julio Alejandro Guido Azuara, exdirector de los Servicios de Salud Municipal en Valles. 

Este jueves 15 de enero, la Secretaría de Salud dio a conocer a Ángel Sánchez Pacheco que sería removido de su cargo como jefe de la Jurisdicción (JSV), después de año y medio de gestión como el jefe médico del norte de la Huasteca. 

En su lugar, fue nombrado Julio Alejandro Guido Azuara, quien ha sido regidor del Ayuntamiento (2021-2024) y jefe de los Servicios de Salud del Municipio hasta hace un par de meses, cuando se separó del cargo, bajo acuerdo con el alcalde David Medina Salazar.

