Nombran nuevo titular de Jurisdicción Sanitaria
CIUDAD VALLES.- Dan de baja a Ángel Pacheco Sánchez de la Jurisdicción Sanitaria V y ocupa su puesto Julio Alejandro Guido Azuara, exdirector de los Servicios de Salud Municipal en Valles.
Este jueves 15 de enero, la Secretaría de Salud dio a conocer a Ángel Sánchez Pacheco que sería removido de su cargo como jefe de la Jurisdicción (JSV), después de año y medio de gestión como el jefe médico del norte de la Huasteca.
En su lugar, fue nombrado Julio Alejandro Guido Azuara, quien ha sido regidor del Ayuntamiento (2021-2024) y jefe de los Servicios de Salud del Municipio hasta hace un par de meses, cuando se separó del cargo, bajo acuerdo con el alcalde David Medina Salazar.
no te pierdas estas noticias
Para fin de mes, policías de Valles ganarán 15 mil pesos": Medina
Huasteca Hoy
El ajuste será retroactivo al 1 de enero
Aumentan internamientos por males respiratorios en Valles
Huasteca Hoy
El clima variable del invierno ha elevado las consultas y hospitalizaciones por males respiratorios.