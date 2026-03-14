Observan a Tanlajás y al compa Genaro por 45 MDP
Edil Humberto Lucero se deslinda de las malversaciones
CIUDAD VALLES.- El alcalde de Tanlajás, Humberto Lucero Magaña dijo que las observaciones de 45 millones de pesos por malversaciones no pertenecen a su administración, sino a la de "El Compa" Genaro Ahumada Cedillo.
Lucero Magaña dijo que ante la información de que su administración se encontraba en inconsistencias millonarias, dijo que, por la temporalidad de su Gobierno, todavía no han auditado a él y a sus funcionarios, pero al compa Genaro sí le observaron inconsistencias y malversaciones por el orden de los 45 millones de pesos.
Dijo que por lo menos hay 45 obras incompletas o inexistentes legadas o no legadas por el famoso alcalde del sombrero, quién tendrá que solventar las requisiciones de la Auditoría Federal.
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