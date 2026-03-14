logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Observan a Tanlajás y al compa Genaro por 45 MDP

Edil Humberto Lucero se deslinda de las malversaciones

Por Redacción

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Observan a Tanlajás y al compa Genaro por 45 MDP

CIUDAD VALLES.- El alcalde de Tanlajás, Humberto Lucero Magaña dijo que las observaciones de 45 millones de pesos por malversaciones no pertenecen a su administración, sino a la de "El Compa" Genaro Ahumada Cedillo. 

Lucero Magaña dijo que ante la información de que su administración se encontraba en inconsistencias millonarias, dijo que, por la temporalidad de su Gobierno, todavía no han auditado a él y a sus funcionarios, pero al compa Genaro sí le observaron inconsistencias y malversaciones por el orden de los 45 millones de pesos. 

Dijo que por lo menos hay 45 obras incompletas o inexistentes legadas o no legadas por el famoso alcalde del sombrero, quién tendrá que solventar las requisiciones de la Auditoría Federal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Castigos a chicotazos: vuelven los diablos de Tanlajás
Castigos a chicotazos: vuelven los diablos de Tanlajás

Castigos a chicotazos: vuelven los diablos de Tanlajás

SLP

Huasteca Hoy

Tradición centenaria incluye toreo, cabalgatas y gastronomía.

Apuntan a gestión de "El Compa" Genaro por 45 mdp
Apuntan a gestión de "El Compa" Genaro por 45 mdp

Apuntan a gestión de "El Compa" Genaro por 45 mdp

SLP

Huasteca Hoy

Alcalde afirma que observaciones corresponden a gestión de Genaro Ahumada.

Quema de autos sería represalia contra la GCE
Quema de autos sería represalia contra la GCE

Quema de autos sería represalia contra la GCE

SLP

Huasteca Hoy

Vehículos de policías fueron quemados en Ciudad Valles

Detienen a hombre por atacar a su familia a garrotazos
Detienen a hombre por atacar a su familia a garrotazos

Detienen a hombre por atacar a su familia a garrotazos

SLP

Huasteca Hoy

Los habría golpeado porque no le llevaron comida a tiempo.