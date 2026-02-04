logo pulso
Estado

"Patrulla Ciudadana" no porta armas, dice Romero Calzada

El 'Tecmol' defiende el esquema de vigilancia civil en Ciudad Valles

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 04, 2026 12:04 p.m.
A
José Luis Romero Calzada/Foto: Citlaly Montaño-Pulso

José Luis Romero Calzada/Foto: Citlaly Montaño-Pulso

Luego de las críticas mediáticas que provocó la circulación de vehículos rotulados como "Patrulla Ciudadana" en Ciudad Valles, el exdiputado José Luis Romero Calzada, "Tecmol", salió a defender su esquema de vigilancia y aseguró que no se trata de funciones policiacas, sino de organización ciudadana para reportar delitos a las autoridades.

En entrevista, sostuvo que las unidades no operan como patrullas oficiales y que quienes participan no portan armas ni equipo de seguridad. "No son patrullas como tal. No traen armas, no traen esposas, no traen gases... yo nada más pongo las unidades y los ciudadanos vigilan. Nosotros hacemos la denuncia a la policía municipal, estatal o ministerial y ellos ejecutan su trabajo", explicó.

Detalló que actualmente el grupo está integrado por alrededor de 27 personas, hombres y mujeres, y que operan entre cuatro y siete unidades, aunque prevé que en un mes puedan llegar hasta 14. Además, afirmó que cinco ambulancias también forman parte de este esquema.

Romero Calzada indicó que los vehículos no provienen de ningún presupuesto público, sino de unidades que ya tenía en su rancho en Salinas, como motos, Rangers y RZR, que anteriormente utilizaban sus hijos. "No tiene un costo realmente, solo reparaciones", señaló.

El exdiputado rechazó que exista riesgo de que este grupo incurra en actos de justicia por propia mano. "No tenemos ni un arma, ni una esposa, ni un palo, nada. Solo somos ciudadanos observando en las calles la tranquilidad que hoy el municipio no les da a los vallenses", declaró.

El tema cobró notoriedad luego de que en diciembre pasado, Romero Calzada difundiera en redes sociales imágenes de un Dodge Charger verde lima y unidades Polaris RZR rotuladas como "Tecmol Patrulla Ciudadana", donde anunció que estos vehículos cuidarían a la población y lanzó críticas directas al alcalde David Medina Salazar al señalar que haría "lo que David no pudo". Aunque insiste en que se trata únicamente de vigilancia ciudadana, las unidades realizan recorridos en la vía pública bajo su organización particular.

SLP

Ana Paula Vázquez

El 'Tecmol' defiende el esquema de vigilancia civil en Ciudad Valles

