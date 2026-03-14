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Perforan pozo de agua en La Paz

Hay desabasto del recurso hídrico en la población

Por Jesús Vázquez

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
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Perforan pozo de agua en La Paz

Villa de la Paz.- En el municipio se están llevando a cabo trabajos de perforación exploratoria para la localización de un pozo de agua, con el objetivo de identificar la presencia y disponibilidad del recurso hídrico en la zona.

Estas labores forman parte de las acciones encaminadas a fortalecer el abastecimiento de agua para la población, buscando nuevas alternativas que permitan mejorar el suministro en el municipio. 

Durante esta etapa se realizan estudios y trabajos técnicos que permitirán determinar la viabilidad del pozo de agua que beneficie a la población.

En caso de resultar favorable la exploración, este proyecto representará un importante beneficio para el municipio, ya que contribuirá a mejorar el acceso al agua para las familias y apoyar el desarrollo del municipio, actualmente están enfrentando problemas para llevar agua a las viviendas, que sufren por la falta del vital líquido en diversos domicilios, donde en algunas zonas están llevando constantemente pipas de agua para abastecer lugares como la colonia Real de Minas. 

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En el municipio paceño el problema más grave que enfrentan familias es la falta de agua, ya que hay agua un día si y un día no, pero ahora han cumplido más de una semana sin el recurso hídrico, ahora que se acerca el calor es cuando más requieren el agua, tanto para los habitantes como para los animales, pues mucha gente se dedica a la ganadería. 

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