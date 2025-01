Pide el Gober a los alcaldes ponerse las pilas en seguridad

RIOVERDE.- Se les pidió a los alcaldes que se pongan las pilas en materia de seguridad, porque no hay coordinación con las policías municipales, refiere el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En conferencia de prensa, durante la Mesa de Seguridad, en la que estuvieron presentes los alcaldes de la Zona Media, se habló sobre la seguridad.

Como parte de la reunión, se les apretó el cinturón para que se pongan las pilas, porque dijo es injusto, ya que no hay coordinación con las policías municipales.

En el caso de Rioverde, reconoció que se tiene una comunicación excelente, el mismo presidente está saliendo a los operativos, nosotros hacemos lo mismo en la Capital del Estado, y los resultados están a la vista.

Reiteró el mandarario estatal que no hay coordinación con los alcaldes, no dicen nada, son pueblos chicos; ni modo que no sepan “donde se metieron los malandros a esconderse “, no dicen en que casa están y nunca dicen nada, enfatizó.

Por otro lado en el tema de la seguridad pública, en el caso del alcalde de Tancanhuitz, dijo que fue una riña entre particulares, gente del mismo cabildo, ya empezaron a caer los responsables, solo se pide no politizar el tema en estecaso.