Piden a ciudadanos denunciar delitos

RIOVERDE.- "Es necesario que las víctimas de robo denuncien, porque siempre nos quejamos y queremos que la policía haga su trabajo", señaló el ex presidente de la Coparmex, Román Hernández González. Dijo que en materia de comercio son buenos tiempos, pero al término se viene "la cuesta de enero", hay que aprovecharlo en todos los sentidos económicamente.

En cuestión de seguridad, señaló que "debemos de ser muy cuidadosos en todos nuestros procesos, cuidarnos entre nosotros, se ha perdido la capacidad de asombro, antes no sucedían grandes cosas, debemos de cuidarnos, la cultura de la denuncia es buena".

"Siempre nos quejamos, queremos que la policía haga su trabajo, pero si no denunciamos no lo pueden trabajar; los empresarios tratamos de participar, las cámaras no nos ayudan a eliminar un asalto, pero sí nos reduce el índice", expresó. "Exhortamos a las autoridades hagan su parte, ellos también deben de dar seguimiento puntual", mencionó.

"Considero que los índices han estado como siempre, se han tenido algunos detalles, son esporádicos no están como en otros municipios, aunque no debemos de bajar la guardia", adujo.