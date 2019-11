Piden cafetaleros auditar el vivero tecnificado

XILITLA.- Cafetaleros ahora esperan que la Auditoria Superior de la Federación realice una auditoria al vivero tecnificado que obtuvo la ex diputada local Rebeca Terán cuando estuvo como diputada Federal, luego de conocer que la dependencia ya revisa las cuentas de la ex alcaldesa de Aquismón y hoy secretaria general del PRI, Yolanda Cepeda.

Los productores de café que fueron utilizados por la ex diputada local para obtener el apoyo del vivero tecnificado, utilizando sus nombres, firmas y registro de cafetaleros, indicaron que exigirán que la ASF voltee a ver hacia el vivero, y se sancione a la ex diputada, porque ya no está en servicio.

Y es que los productores de café de la llamada zona 11, indicaron que la señora Terán Guevara se anda promocionando nuevamente en el Municipio, cuando a nosotros solo nos utilizó, ni siquiera el vivero nos deja utilizar, lo ha cerrado completamente, y está enmontado, ya ni sabemos si tiene las mallas completas", expresaron.

Refirieron que así como la Auditoría Superior de la Federación encontró serios problemas con la ex alcaldesa de Aquismón, ahora también deberían revisar el proyecto del vivero, nosotros requerimos de ese vivero, fueron 6 millones 500 mil pesos lo invertido, para que ella lo tenga privatizado cuando es de nosotros los productores, seguiremos insistiendo ante la Federación para que se lo quiten y lo entreguen a las Sociedades Productoras de Café, indicaron.