Poca respuesta durante marcha por la familia

Por el rescate del vínculo familiar

Por Jesús Vázquez

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Poca respuesta durante marcha por la familia

Matehuala.- El Movimiento Familiar Cristiano en conjunto con un colegio privado llevaron a cabo la marcha por la familia, sin embargo, este año tuvo muy poca respuesta este evento, donde solo algunos padres de familia acompañados por sus hijos acudieron.

Este año tuvo muy poca asistencia la marcha de la familia, dejando en claro que en la actualidad las familias ya se están acabando, pues hay muchas que están desintegradas o nunca conviven, pues con la tecnología ha llegado la nueva generación de padres y niños de cristal que solo se la pasan atrás de un celular y hay desunión y desintegración familiar en la sociedad.

La marcha cada año la llevan a cabo con la finalidad de fomentar el valor de la familia, los asistentes llevan camisas color blanco, globos, y algunos letreros para fomentar el valor de la unión familiar, salió del parque Vicente Guerrero recorrieron las principales calles de la ciudad hasta terminar en la Catedral, donde se llevó a cabo una misa de acción de gracias.

Llamó la atención que siempre había buena respuesta y este año fue muy poca la gente que acudió a participar, para rescatar los valores familiares, donde incluso ni las familias de un conocido colegio particular que es de los organizadores de la marcha fueron.

