Estado

Pocas reservaciones en hoteles de Valles

Por Redacción

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Pocas reservaciones en hoteles de Valles

CIUDAD VALLES.- Alrededor de un 35 por ciento de los cuartos de hotel ya han sido reservados para la temporada de Semana Santa, de acuerdo con el vicepresidente de los Hoteles y Moteles de San Luis Potosí, Héctor David Medrano Saldaña.

A un par de días de haber comenzado la Cuaresma, este miércoles de ceniza, el representante de los empresarios hoteleros de la región dijo que al menos un 35 por ciento de las habitaciones ya están reservadas, lo que significaría un total de 665 cuartos ya apartados para la temporada más alta de visitas que tienen en la Huasteca, pero espera mejore.

Las vacaciones de Semana Santa, de acuerdo con el calendario escolar serán del viernes 27 de marzo, hasta el domingo 12 de abril, del presente año, por lo que hay la confianza en que mejoren las reservaciones para tener un cupo completo, que es lo deseable para el sector hotelero.

Controlan incendios en Mexquitic y Ciudad Fernández
Controlan incendios en Mexquitic y Ciudad Fernández

Controlan incendios en Mexquitic y Ciudad Fernández

SLP

Pulso Online

Se refuerzan brigadas en Cerritos y Guadalcázar para evitar avance de incendios en zonas serranas.

Sancionará Ecología a carniceros de mercado
Sancionará Ecología a carniceros de mercado

Sancionará Ecología a carniceros de mercado

SLP

Redacción

Presentan aplicación de guía turística
Presentan aplicación de guía turística

Presentan aplicación de guía turística

SLP

Redacción

Facilitará la estancia de turistas en Valles

Celebra alcaldesa cumple en la Casa de la Cultura
Celebra alcaldesa cumple en la Casa de la Cultura

Celebra alcaldesa cumple en la Casa de la Cultura

SLP

Redacción

Abundaron las bebidas espirituosas