Policías siguen esperando su aumento salarial

CIUDAD VALLES.- Cuatro quincenas se han cumplido sin que los policías municipales vean el aumento prometido para el inicio del presente año en su salario.

Un grupo de agentes de la Municipal de esta localidad que pidieron se reservara su nombre por temor a represalias laborales, expusieron que aunque la promesa del Gobierno del Estado y de la localidad era la de homologar la percepción a, mínimo 15 mil pesos mensuales, este beneficio no se ha reflejado en sus recibos de nómina y con la quincena del 28 de febrero, se cumplieron cuatro periodos laborales.

El compromiso de que se aumente la percepción o se homologue surgió de Gobierno del Estado, para evitar corrupción entre elementos en localidades donde obtienen un salario por debajo del rasero.

Por lo que ahora no saben cuándo podrán ver ese incremento prometido, que está quedando solo en palabras hasta la fecha.

