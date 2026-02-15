Prepara iglesia católica el miércoles de ceniza

Matehuala.- Exhorta la iglesia católica a los feligreses a acudir al miércoles de ceniza en las diferentes capillas y parroquias de la ciudad, pues es una tradición dentro de la fe católica y con esta fecha empieza la temporada de Cuaresma, la imposición de las ceniza será desde la mañana y continuará por la tarde.

Expresó el obispo Margarito Salazar Cárdenas que con esta celebración de la iglesia universal iniciamos el tiempo de Cuaresma, cada parroquia tiene horario de sus celebraciones eucarísticas y sus horarios de imposición de la ceniza, en la Catedral la bendición de la Ceniza y la misa será a las ocho de la mañana, exhorta a la población católica acercarse a sus capillas más cercanas para preguntar los horarios de la imposición de la ceniza

El obispo invita todos los católicos acudir a las iglesias a colocarse la ceniza en la frente, esta celebración se llevará a cabo en todas las parroquias de la ciudad,, para que puedan acudir todos los feligreses, así mismo exhorta a los padres de familia llevar a los niños y jóvenes y no dejar que se pierda esta tradición religiosa.

Comentó que durante este día los sacerdotes, acólitos o religiosas, imponen una cruz de ceniza en la frente de los fieles pronunciando frases como: "Recuerda que polvo eres y polvo volverás", o "Conviértete y cree en el evangelio".

Las cenizas utilizadas en esta ceremonia provienen de la quema de palmas bendecidas en el domingo de ramos del año anterior, simbolizando el inicio de un camino de conversión y renovación espiritual.