Preparan festividad de Virgen de San Juan

CERRITOS.- Preparan las fiestas patronales de la Virgen de San Juan en la comunidad de Cerrito Blanco, que se llevarán a cabo del 31 de enero al 2 de febrero, se tendrán tradicionales entradas de cera y otros eventos más.

Autoridades eclesiásticas dieron a conocer que se tiene listo el programa que se realizará en honor a la Virgen.

Para este 31 de enero a las 4 de la tarde se tendrá la participación de danzantes guadalupanos, a las 5 de la tarde el rosario, a las 6 la misa y coronación de danzantes.

Mientras que para el 1 de febrero a las 8 de la mañana se ofrecerá una misa, donde participarán el coro de Villa Juárez, a las 8 de la noche el tradicional Teatro del Pueblo.

Para cerrar con broche de oro el 2 de febrero, a las 5 de la mañana las tradicionales mañanitas con la Banda Santa Cruz, a las 6 de la mañana el Rosario de Aurora, a las 7 de la mañana Banda Santa Cruz.

Asimismo a las 3 de la tarde recorrido de la Virgen de San Juan por las principales calles de la ciudad y a las 11 de la noche la quema de pólvora.