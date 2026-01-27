logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Fotogalería

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Preparan festividad de Virgen de San Juan

Habrá entradas de cera, danzantes y eventos en el Teatro del Pueblo

Por Carmen Hernández

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Preparan festividad de Virgen de San Juan

CERRITOS.- Preparan las fiestas patronales de la Virgen de San Juan en la comunidad de Cerrito Blanco, que se llevarán a cabo del 31 de enero al 2 de febrero, se tendrán tradicionales entradas de cera  y otros eventos más.

 Autoridades eclesiásticas dieron a conocer que se tiene listo el programa que se realizará en honor a la Virgen. 

Para este 31 de enero a las 4 de la tarde se tendrá la participación de danzantes guadalupanos, a las 5 de la tarde el rosario, a las 6 la misa y coronación de danzantes.

Mientras que para el 1 de febrero a las 8 de la mañana se ofrecerá una misa, donde participarán el coro de Villa Juárez, a las 8 de la noche el tradicional Teatro del Pueblo. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Para cerrar con broche de oro el 2 de febrero, a las 5 de la mañana las tradicionales mañanitas con la Banda Santa Cruz, a las 6 de la mañana el Rosario de Aurora, a las 7 de la mañana Banda Santa Cruz. 

Asimismo a las 3 de la tarde recorrido de la Virgen de San Juan por las principales calles de la ciudad y a las 11 de la noche la quema de pólvora.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Impactan automóvil y camioneta
Impactan automóvil y camioneta

Impactan automóvil y camioneta

SLP

Redacción

"Chainean" avenida Santa Rosa para ser inaugurada
"Chainean" avenida Santa Rosa para ser inaugurada

"Chainean" avenida Santa Rosa para ser inaugurada

SLP

Redacción

Campaña de descuento en el pago del Predial
Campaña de descuento en el pago del Predial

Campaña de descuento en el pago del Predial

SLP

Carmen Hernández

Aumenta el Karbe, a un mes de iniciada zafra
Aumenta el Karbe, a un mes de iniciada zafra

Aumenta el Karbe, a un mes de iniciada zafra

SLP

Redacción

Mejoran beneficios para pago a cañeros