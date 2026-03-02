logo pulso
Presumen beneficios de programa Salud casa por casa

Las revisiones son sobre presión arterial, colesterol y trigliceridos

Por Redacción

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Presumen más de 24 mil visitas en Valles del programa Salud Casa por Casa efectuadas en un lapso de siete meses del año pasado.

El trabajo encomendado por el Gobierno federal a la Secretaría de Bienestar duró de abril a noviembre del año pasado y es una etapa, en la que hubo 24 mil 700 visitas a personas que son beneficiarios de los programas de Bienestar.

La segunda visita comenzó en este febrero de 2026 y las revisiones médicas son para conocer los valores que manejan los ciudadanos respecto a diabetes, presión arterial, colesterol y triglicéridos.

