Presumen beneficios de programa Salud casa por casa
Las revisiones son sobre presión arterial, colesterol y trigliceridos
CIUDAD VALLES.- Presumen más de 24 mil visitas en Valles del programa Salud Casa por Casa efectuadas en un lapso de siete meses del año pasado.
El trabajo encomendado por el Gobierno federal a la Secretaría de Bienestar duró de abril a noviembre del año pasado y es una etapa, en la que hubo 24 mil 700 visitas a personas que son beneficiarios de los programas de Bienestar.
La segunda visita comenzó en este febrero de 2026 y las revisiones médicas son para conocer los valores que manejan los ciudadanos respecto a diabetes, presión arterial, colesterol y triglicéridos.
no te pierdas estas noticias
Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas
Huasteca Hoy
Agentes aseguran que han pasado cuatro quincenas sin que se refleje la homologación a 15 mil pesos
Hace recuento de visitas Salud Casa por Casa en Valles
Huasteca Hoy
Bienestar reporta resultados de la primera etapa
Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles
Huasteca Hoy
Autoridades de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atendieron el incidente y retiraron el vehículo accidentado.