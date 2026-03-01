logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas

Agentes aseguran que han pasado cuatro quincenas sin que se refleje la homologación a 15 mil pesos

Por Huasteca Hoy

Marzo 01, 2026 07:19 p.m.
A
Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas

CIUDAD VALLES.– A cuatro quincenas de iniciado el año, elementos de la Policía Municipal aseguran que el aumento salarial anunciado en enero no se ha visto reflejado en sus recibos de nómina.

El pasado 17 de enero, el alcalde David Medina Salazar informó que a finales de ese mes los policías municipales tendrían un sueldo mínimo de 15 mil pesos mensuales, con retroactivo al 1 de enero de 2026. En ese momento explicó que la homologación no se había aplicado antes por falta de solvencia financiera en la administración.

Reacciones y situación actual de los policías

Sin embargo, un grupo de agentes que solicitó el anonimato por temor a represalias laborales señaló que, con el pago correspondiente al 28 de febrero, ya se cumplieron cuatro quincenas sin que el ajuste prometido aparezca en sus percepciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los policías indicaron que el compromiso surgió como parte de una directriz del Gobierno del Estado y de una iniciativa legislativa orientada a homologar salarios en las corporaciones municipales, con el argumento de mejorar las condiciones laborales y reducir riesgos de corrupción.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente una nueva fecha para la aplicación del incremento ni las razones del retraso señalado por los elementos.

LEA TAMBIÉN

Para fin de mes, policías de Valles ganarán 15 mil pesos": Medina

El ajuste será retroactivo al 1 de enero

Municipios de SLP no cumplen con número mínimo de policías

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas
Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas

Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas

SLP

Huasteca Hoy

Agentes aseguran que han pasado cuatro quincenas sin que se refleje la homologación a 15 mil pesos

Hace recuento de visitas Salud Casa por Casa en Valles
Hace recuento de visitas Salud Casa por Casa en Valles

Hace recuento de visitas Salud Casa por Casa en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Bienestar reporta resultados de la primera etapa

Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles
Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles

Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Autoridades de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atendieron el incidente y retiraron el vehículo accidentado.

Autobús se estrella contra muro en la Valles-Tamazunchale
Autobús se estrella contra muro en la Valles-Tamazunchale

Autobús se estrella contra muro en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

El conductor perdió el control entre Jalpilla y Picholco, lo que provocó el choque contra el muro de contención.