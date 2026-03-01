Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas
Agentes aseguran que han pasado cuatro quincenas sin que se refleje la homologación a 15 mil pesos
CIUDAD VALLES.– A cuatro quincenas de iniciado el año, elementos de la Policía Municipal aseguran que el aumento salarial anunciado en enero no se ha visto reflejado en sus recibos de nómina.
El pasado 17 de enero, el alcalde David Medina Salazar informó que a finales de ese mes los policías municipales tendrían un sueldo mínimo de 15 mil pesos mensuales, con retroactivo al 1 de enero de 2026. En ese momento explicó que la homologación no se había aplicado antes por falta de solvencia financiera en la administración.
Reacciones y situación actual de los policías
Sin embargo, un grupo de agentes que solicitó el anonimato por temor a represalias laborales señaló que, con el pago correspondiente al 28 de febrero, ya se cumplieron cuatro quincenas sin que el ajuste prometido aparezca en sus percepciones.
Los policías indicaron que el compromiso surgió como parte de una directriz del Gobierno del Estado y de una iniciativa legislativa orientada a homologar salarios en las corporaciones municipales, con el argumento de mejorar las condiciones laborales y reducir riesgos de corrupción.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente una nueva fecha para la aplicación del incremento ni las razones del retraso señalado por los elementos.
