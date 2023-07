Protestan enfermeras de Clínica 14 del IMSS

Antonio Vázquez

altiplano@pulsoslp.com.mx

Matehuala.- Un grupo de enfermeras se manifestó en las instalaciones del Sindicato del IMSS, pues aseguran que ya tienen varios años trabajando en la Clínica 14 del IMSS y solo están laborando bajo contrato, aún no les han otorgado su base, y hay enfermeras que acaban de entrar a laborar y ya les dieron base, lo cual consideran una injusticia.

Claudia Espinoza y Lucía Gutiérrez quienes son enfermeras de la Clínica 14 del IMSS, comentaron que hay enfermeras que ya tienen 15 años trabajando bajo contrato y no les han dado su base laboral.

Lo que las incomoda y genera su protesta es que hay otras jovencitas que apenas acaban de empezar a trabajar y ya les dieron base, lo que no se les hace justo, aseguraron que ya les habían prometido que les darían base laboral en Matehuala, Cerritos o Ciudad Fernández para no ir tan lejos, pero al final no les dieron nada.

Mencionaron que son aproximadamente 46 enfermeras las que están trabajando en la Clínica 14 con contrato y cada mes lo tienen que estar renovando, y de esta manera no están logrando hacer derechos y antigüedad, y ante esta situación se manifestaron afuera de las oficinas del sindicato del IMSS.

Declararon que por el momento no harán ningún paro de labores en la Clínica 14 del IMSS, pues los pacientes no tienen la culpa y continuarán trabajando, pero bajo protesta, y esperan que les solucionen pronto esta problemática o tomarán otro tipo de acciones.