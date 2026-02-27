logo pulso
Estado

Quema de basura provoca incendio

Por Carmen Hernández

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Quema de basura provoca incendio

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Quema de basura se sale de control en el Ejido de la Reforma y estuvo a punto de alcanzar viviendas, generando temor entre las familias, debido a las llamaradas.  

Vecinos dieron a conocer que se generó un incendio de pastizal, el que fue provocado por una persona que quemaba desechos, las enormes llamaradas se salieron de control, provocando mucho temor entre vecinos cercanos a la comunidad. 

Por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando al lugar personal de Protección Civil, quienes combatieron el incendio, el cual estuvo a punto de dispersarse a las viviendas. 

Las autoridades hicieron un llamado a la población para que se abstenga de realizar estas prácticas, porque pueden provocar un incendio de grandes proporciones que ponga en riesgo la vida de familias.

