Realizan obras de rehabilitación en Conalep

Matehuala.- Este lunes arrancará el nuevo semestre en el Conalep, durante el periodo vacacional se llevaron a cabo varias obras de rehabilitación e infraestructura en la institución educativa, para beneficio de los alumnos en un espacio seguro.

La directora Amalia Castillo, informó que aprovecharon que no había estudiantes y estuvieron haciendo algunas rehabilitaciones en el edificio, para no afectar a los alumnos en sus clases, para que cuenten con una institución educativa en las mejores condiciones, teniendo instalaciones de calidad para los estudiantes.

Comentó que entre las obras que llevaron a cabo fue sustituir el sistema de drenaje para conectarse con la red municipal, ya que tenían algunos problemas, en los baños se cambiaron algunos accesorios que ya estaban muy dañados y también para evitar alguna fuga de agua, pues es algo que se debe cuidar para evitar que haya desabasto del vital líquido.

Los trabajos de rehabilitación incluyeron el arreglo de las jardineras, se cortaron algunos árboles que ya estaban secos y evitar algún accidente, pintaron aulas, repararon bancas, además de rehabilitar la sala audiovisual, se cambió el alumbrado.

de mantenimiento automotriz, y se mejoró el alumbrado exterior, ya que se tenían algunos puntos oscuros en la noche, para el turno vespertino y de esta manera haya más seguridad para los estudiantes y maestros.