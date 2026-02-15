logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizan obras de rehabilitación en Conalep

Por Jesús Vázquez

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Realizan obras de rehabilitación en Conalep

Matehuala.- Este lunes arrancará el nuevo semestre en el Conalep, durante el periodo vacacional se llevaron a cabo varias obras de rehabilitación e infraestructura en la institución educativa, para beneficio de los alumnos en un espacio seguro. 

La directora Amalia Castillo, informó que aprovecharon que no había estudiantes y estuvieron haciendo algunas rehabilitaciones en el edificio, para no afectar a los alumnos en sus clases, para que cuenten con una institución educativa en las mejores condiciones, teniendo instalaciones de calidad para los estudiantes.

Comentó que entre las obras que llevaron a cabo fue sustituir el sistema de drenaje para conectarse con la red municipal, ya que tenían algunos problemas, en los baños se cambiaron algunos accesorios que ya estaban muy dañados y también para evitar alguna fuga de agua, pues es algo que se debe cuidar para evitar que haya desabasto del vital líquido.

Los trabajos de rehabilitación incluyeron el arreglo de las jardineras, se cortaron algunos árboles que ya estaban secos y evitar algún accidente, pintaron aulas, repararon bancas, además de rehabilitar la sala audiovisual, se cambió el alumbrado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


 de mantenimiento automotriz, y se mejoró el alumbrado exterior, ya que se tenían algunos puntos oscuros en la noche, para el turno vespertino y de esta manera haya más seguridad para los estudiantes y maestros. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concretan primer matrimonio de personas trans en la Huasteca
Concretan primer matrimonio de personas trans en la Huasteca

Concretan primer matrimonio de personas trans en la Huasteca

SLP

Redacción

Fue celebrado dentro de las Bodas Colectivas organizadas por el gobierno municipal

Instalan tianguis de San Valentín
Instalan tianguis de San Valentín

Instalan tianguis de San Valentín

SLP

Jesús Vázquez

Ofrecen diversos productos para regalar al ser amado

Misterio por pérdida de nivel del río Valles
Misterio por pérdida de nivel del río Valles

Misterio por pérdida de nivel del río Valles

SLP

Redacción

Técnicos de Conagua realizan estudios del caso

Descartan tandeos, pero vigilarán el nivel del río Valles
Descartan tandeos, pero vigilarán el nivel del río Valles

Descartan tandeos, pero vigilarán el nivel del río Valles

SLP

Redacción

Aún no entra el afluente en estatus de sequía