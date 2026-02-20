Recolectan apoyo para familias cubanas

RIOVERDE.- Instalan un centro de acopio para apoyar a las familias de Cuba, hasta el día 22 se estará recibiendo el apoyo, que será enviado al país caribeño ante las necesidades que enfrentan familias.

Arrancó una colecta de solidaridad con Cuba, envió de ayuda humanitaria para el pueblo hermano, ante carencias que enfrentan familias de la isla caribeña, se invita a la población a cooperar.

El centro estará abierto hasta el próximo 22 de febrero en un horario de 9 a 4 de la tarde en la calle Escandón, se recibirán diversos artículos alimenticios.

Se estarán recibiendo desde cereales, leche en polvo, galletas saladas, fruta deshidratada, arroz, frijol, lentejas y garbanzos, entre otros productos alimenticios, que serán de gran apoyo para familias cubanas.

