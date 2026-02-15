Reconocen a docentes por calidad educativa

Matehuala.- El Tecnológico de Matehuala llevó a cabo una ceremonia de reconocimiento a docentes de tiempo completo que obtuvieron resultados favorables en convocatorias del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), reafirmando su compromiso con la mejora continua, profesionalización académica y fortalecimiento de la calidad educativa.

El evento se llevó a cabo en la sala de juntas de la dirección de la institución, fue encabezado por el director del Instituto, José Luis Lorenzo Bernal Robledo, acompañado por el subdirector académico Pedro Pablo Martínez Carmona, el subdirector de Planeación Román Cruz Arriaga, y la subdirectora de Servicios Administrativos, Christian Imelda Ledesma Moreno.

Durante la ceremonia se destacó el impacto del programa en el desarrollo profesional docente y en la consolidación institucional.

José Octavio Guzmán Peñaloza en su calidad de representante Institucional ante PRODEP, informó sobre el acompañamiento brindado a profesores participantes en las convocatorias 2025, que incluyó asesoría técnica.

revisión documental y seguimiento administrativo.

Se destacó particularmente que los docentes beneficiados en la modalidad Apoyo a Profesores con Perfil Deseable, recibieron computadoras portátiles, adquiridas mediante recursos PRODEP, destinadas a fortalecer sus actividades académicas.