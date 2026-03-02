Reconocen por su trayectoria a varios docentes educativos
Hubo un convivio, donde se entregaron los galardones
RIOVERDE.- Docentes que tienen más de 40 años al frente de los grupos recibieron reconocimientos por su trabajo realizado en la docencia.
El gobierno municipal llevó a cabo un evento, donde estuvieron presentes los maestros que tienen más de 40 años de trayectoria en la docencia.
El alcalde Arnulfo Urbiola Román acompañado de la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia Familia, Karina Quintero, entregaron los reconocimientos a los docentes, que han dedicado su vida a la formación de generaciones enteras.
El evento se realizó para celebrar el día de la Docente de Educación Secundaria.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Posteriormente se llevó a cabo un convivio, los docentes se encontraban felices de que su trabajo, dedicación y empeño sean reconocidos.
no te pierdas estas noticias
Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas
Huasteca Hoy
Agentes aseguran que han pasado cuatro quincenas sin que se refleje la homologación a 15 mil pesos
Hace recuento de visitas Salud Casa por Casa en Valles
Huasteca Hoy
Bienestar reporta resultados de la primera etapa
Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles
Huasteca Hoy
Autoridades de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atendieron el incidente y retiraron el vehículo accidentado.