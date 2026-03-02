logo pulso
Reconocen por su trayectoria a varios docentes educativos

Hubo un convivio, donde se entregaron los galardones

Por Carmen Hernández

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Reconocen por su trayectoria a varios docentes educativos

RIOVERDE.- Docentes que tienen más de 40 años al frente de los grupos recibieron reconocimientos por su trabajo realizado en la docencia. 

El gobierno municipal llevó a cabo un evento, donde estuvieron presentes los maestros que tienen más de 40 años de trayectoria en la docencia. 

El alcalde Arnulfo Urbiola Román acompañado de la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia Familia, Karina Quintero, entregaron los reconocimientos a los docentes, que han dedicado su vida a la formación de generaciones enteras. 

El evento se realizó para celebrar el día de la Docente de Educación Secundaria.  

Posteriormente se llevó a cabo un convivio, los docentes se encontraban felices de que su trabajo, dedicación y empeño sean reconocidos.

