Regala DIF municipal mangos a la población

Matehuala.- Personal del Sistema Municipal DIF regaló mangos en la Plaza Juárez, a las personas que pasaban por el lugar, con la finalidad de apoyar en la economía de las personas, para que tengan una sana alimentación comiendo frutas.

La fruta que fue donada por la empresa Benebion al SMDIF y al asilo municipal "José Navarro Sahagún", con el propósito de beneficiar a distintos sectores de la población.

La entrega fue realizada por la coordinadora de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), Fabiola Mendoza, en coordinación con personal del área de enlace técnico y del DIF Matehuala, decidieron instalarse en la Plaza Juárez para hacer donación de fruta para quienes pasaban por el lugar

Ante la temporada de calor que se está presentando en la ciudad por las tardes, se exhorta a la población a cubrirse del sol, para evitar el llamado golpe de calor, se invita a la gente a que consuman agua para evitar deshidratación y sobre todo proteger a los menores de edad y adultos mayores.

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Esta actividad tuvo excelente respuesta por parte de los ciudadanos pues se acercaron niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, a quienes se les entregaban bolsas de mango para que los disfrutaran en casa con sus familias, el DIF agradece a la empresa Benebion por su generosidad y compromiso social, ya que este tipo de acciones contribuyen al bienestar de quienes más lo necesitan.