Remolque de tráiler se hunde en una calle

Matehuala.- El remolque de un tráiler de una empresa refresquera se hundió en la calle Benito Juárez, entre Colegio Militar y Ponciano Arriaga, al parecer el problema fue una fuga de agua lo que provocó que debido al peso del camión y toda el agua acumulada se hundiera el piso.

Los hechos ocurrieron la mañana del viernes, cuando el tráiler de una empresa refresquera pasaba por la calle Benito Juárez de la zona centro de Matehuala, cuando debido a una fuerte fuga de aguas y el peso del camión provocó que se abriera la calle y se hundiera el remolque del tráiler de dicha empresa, afortunadamente no hubo personas lesionadas solo daños materiales.

Al lugar acudieron elementos de las corporaciones policiacas quienes estuvieron desviando el tráfico, así mismo pidieron apoyo a las grúas para que sacaran el remolque del lugar, también pidieron apoyo a los trabajadores de SAPSAM para que arreglaran el problema y tratar de controlar el escurrimiento de agua que había por toda la calle.

Para llevar a cabo este trabajo se realizó el cierre de la válvula correspondiente, provocando falta de agua y baja presión en lugares como la colonia Forestal, Las Bugambilias y la colonia Guadalupe.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí