Reportan sismos en Lagunillas y Tamasopo, SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) confirmó esta tarde de sábado que el Servicio Sismológico Nacional y la estación sísmica ubicada en Villa Hidalgo reportaron movimiento telúrico en San Luis Potosí.

El titular de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores, aseguró que no se registraron afecciones en las localidades tras los sismos reportados la madrugada de este sábado en los municipios de Lagunillas y Tamasopo.

De acuerdo al reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo fue de magnitud 3.7, con epicentro a 47 kilómetros al sur de Cárdenas; sin embargo, una vez revisadas las coordenadas por el área de Geología de Protección Civil estatal se determinó que el epicentro del sismo fue en el municipio de Lagunillas.

Adicionalmente, la estación sismológica ubicada en Villa de Hidalgo registró dos sismos más con epicentro en Tamasopo, uno a las 4:13 horas de magnitud 3.9 y otro más a las 4:40 horas de magnitud 3.7.

Tras el monitoreo a las viviendas y recintos de ambos municipios, las direcciones municipales de protección civil no detectaron daños, aunado a que los sismos no fueron percibidos por la población.

Hasta el día de hoy, el Servicio Sismológico Nacional tiene registrados 19 sismos en San Luis Potosí en lo que va del año, los dos de mayor magnitud fueron uno el 19 de marzo de 4 grados en Matehuala y otro de 4.1 el 26 de abril en Ciudad Valles.