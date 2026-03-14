Represalias, quema de autos de policías

CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina Salazar dijo que las quemas de autos podrían deberse a posibles represalias por las recientes detenciones que ha hecho la GCE.

La madrugada del miércoles, en el fraccionamiento Infonavit 2 un par de carros amanecieron quemados, ambas unidades pertenecían a un elemento de la GCE; la madrugada del jueves, un coche ardió hasta convertirse en pérdida total en la colonia Las Granjas, coche que también era propiedad de un policía estatal.

Esta mañana, el alcalde refirió que estos hechos pueden deberse a represalias de la delincuencia por las detenciones recientes hechas por la GCE.

Acerca de la visión negativa creada contra los de la GCE esta semana, tras presuntamente golpear a dos adolescentes y presuntamente torturar a un repartidor al que también le habrían sembrado "cristal", el alcalde dijo que no se debe satanizar a la totalidad de los miembros de la corporación.

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