Retiene el grupo Ave a pedigüeños

RIOVERDE.- En plaza principal se localizó a 6 pedigüeños por lo que se les informó a los padres que es un delito el que manden a sus hijos a realizar este tipo de acciones y serán sancionados si los vuelven a encontrar en estas condiciones.

Personal de Escuadrón AVE realizó un recorrido en la plaza principal, debido a la presencia de niños trabajando, a quienes le llamó la atención por realizar este tipo de trabajo, que está penado.

Fueron localizados 6, originarios de Tamasopo y Rayón, a quienes se les interrogó sobre sus padres, donde podrían ser localizados.

Los padres de familia fueron localizados escondidos cerca del lugar donde los menores pedían una limosna a personas que pasaban por el lugar.

Se les dieron a conocer los programas sociales que se tienen para que sus hijos puedan tener una vida digna, la finalidad es que continúen estudiando.

Así mismo se les informó que el hecho de que los envíen a trabajar es un delito, por lo que serían sujetos a una sanción, de continuar enviándolos a trabajar en la calle, que es un peligro para los menores.