logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Retiene el grupo Ave a pedigüeños

Fueron detectados en la plaza principal; regañan a padres de familia

Por Carmen Hernández

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Retiene el grupo Ave a pedigüeños

RIOVERDE.- En plaza principal se localizó a 6 pedigüeños por lo que se les informó a los padres que es un delito el que manden a sus hijos a realizar este tipo de acciones y serán sancionados si los vuelven a encontrar en estas condiciones. 

Personal de Escuadrón AVE realizó un recorrido en la plaza principal, debido a la presencia de niños trabajando, a quienes le llamó la atención por realizar este tipo de trabajo, que está penado.

Fueron localizados 6, originarios de Tamasopo y Rayón, a quienes se les interrogó sobre sus padres, donde podrían ser localizados.  

Los padres de familia fueron localizados escondidos cerca del lugar donde los menores pedían una limosna a personas que pasaban por el lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se les dieron a conocer los programas sociales que se tienen para que sus hijos puedan tener una vida digna, la finalidad es que continúen estudiando. 

Así mismo se les informó que el hecho de que los envíen a trabajar es un delito, por lo que serían sujetos a una sanción, de continuar enviándolos a trabajar en la calle, que es un peligro para los menores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concretan primer matrimonio de personas trans en la Huasteca
Concretan primer matrimonio de personas trans en la Huasteca

Concretan primer matrimonio de personas trans en la Huasteca

SLP

Redacción

Fue celebrado dentro de las Bodas Colectivas organizadas por el gobierno municipal

Instalan tianguis de San Valentín
Instalan tianguis de San Valentín

Instalan tianguis de San Valentín

SLP

Jesús Vázquez

Ofrecen diversos productos para regalar al ser amado

Misterio por pérdida de nivel del río Valles
Misterio por pérdida de nivel del río Valles

Misterio por pérdida de nivel del río Valles

SLP

Redacción

Técnicos de Conagua realizan estudios del caso

Descartan tandeos, pero vigilarán el nivel del río Valles
Descartan tandeos, pero vigilarán el nivel del río Valles

Descartan tandeos, pero vigilarán el nivel del río Valles

SLP

Redacción

Aún no entra el afluente en estatus de sequía