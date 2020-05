Revisan salud de jornaleros que arriban a Vanegas

VANEGAS.- Jornaleros agrícolas procedentes de otras entidades y que cada año arriban al municipio para trabajar en la cosecha, fueron revisados para ver el estado de salud en que llegaron, para evitar brotes de coronavirus.

El presidente municipal Josué García Rodríguez en entrevista dijo que, se ha estado muy al pendiente de la gente que llega de otros lugares con el fin de trabajar en los campos agrícolas, algunos jornaleros llegan con su familia para ocupar el albergue temporal.

"Esos hombres con su familia recorren sitios en donde hay cosecha de legumbres o frutas, ya tienen bien establecida su ruta y en esta temporada están en Vanegas trabajando en los invernaderos como en los campos agrícolas", sostuvo.

Al menos hay 30 personas ocupando el albergue, sólo a ellos se les toma la temperatura para saber si están bien de salud, esto para que no se dé un brote del Covid-19.

Mencionó el alcalde que, aunque en todo el municipio de Vanegas no se ha tenido ningún caso de Covid-19, la gente está respondiendo a las indicaciones de la Secretaría de Salud, "se nos había denominado el municipio de la esperanza, pero después nos dijeron que siempre no, porque colindábamos con el municipio de Galeana NL, sin embargo, no se ha bajado la guardia y la gente ha mostrado disciplina y responsabilidad", dijo, por último.