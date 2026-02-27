logo pulso
Revisan seguridad en los parajes de la Huasteca

Acciones previas a la temporada vacacional de Semana Santa

Por Redacción

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Revisan seguridad en los parajes de la Huasteca

CIUDAD VALLES.- Mauricio Ordaz Flores, director estatal de Protección Civil, el alcalde David Medina Salazar y una comitiva de funcionarios se fueron a pasear a Micos, dentro de la jornada de revisión, previa a las vacaciones de Semana Santa.

Esta mañana, hubo un arranque de acciones de Protección Civil Estatal que tienen que ver con la verificación sobre el cumplimiento de todas las medidas de seguridad y atención que deben tener los parajes y, acompañados de un grupo de funcionarios, entre los que se encontraban la secretaria de Turismo, no nada más estuvieron en la fiscalización de las condiciones del paraje más importante de Valles, sino que zarparon a un paseo en bote para saber cómo operan los lancheros en la poza principal de ese lugar.

Estas acciones se harán en los destinos de interés turístico de la región, de acuerdo con Ordaz Flores.

