Riña entre jóvenes deja un lesionado
Ciudad Fernández.- Una riña entre varios sujetos se registró en el Ejido del Refugio dejando como saldo un hombre lesionado, el que tuvo que ser trasladado a un hospital por las lesiones severas que sufrió.
Vecinos de la calle Emiliano Zapata y Colosio se percataron de una riña entre varios jóvenes, que se calmó luego de que uno de los participantes cayó herido, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil Municipal para que le brindarán apoyo al lesionado.
En el lugar se encontró un joven con diversas lesiones producidas con arma blanca en la cabeza, las que ponían en riesgo su salud.
Las heridas fueron diagnósticas como de gravedad, por lo que fue trasladado a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar, donde los galenos lo atendieron de inmediato por la gravedad de las heridas, el que quedó hospitalizado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas
Huasteca Hoy
Agentes aseguran que han pasado cuatro quincenas sin que se refleje la homologación a 15 mil pesos
Hace recuento de visitas Salud Casa por Casa en Valles
Huasteca Hoy
Bienestar reporta resultados de la primera etapa
Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles
Huasteca Hoy
Autoridades de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atendieron el incidente y retiraron el vehículo accidentado.