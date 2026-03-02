logo pulso
Riña entre jóvenes deja un lesionado

Por Carmen Hernández

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Riña entre jóvenes deja un lesionado

Ciudad Fernández.- Una riña entre varios sujetos se registró en el Ejido del Refugio dejando como saldo un hombre lesionado, el que tuvo que ser trasladado a un hospital por las lesiones severas que sufrió. 

Vecinos de la calle Emiliano Zapata y Colosio se percataron de una riña entre varios jóvenes, que se calmó luego de que uno de los participantes cayó herido, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil Municipal para que le brindarán apoyo al lesionado. 

En el lugar se encontró un joven con diversas lesiones producidas con arma blanca en la cabeza, las que ponían en riesgo su salud.   

Las heridas fueron diagnósticas como de gravedad, por lo que fue trasladado a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar, donde los galenos lo atendieron de inmediato por la gravedad de las heridas, el que quedó hospitalizado.

Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas
SLP

Huasteca Hoy

Agentes aseguran que han pasado cuatro quincenas sin que se refleje la homologación a 15 mil pesos

Hace recuento de visitas Salud Casa por Casa en Valles
SLP

Huasteca Hoy

Bienestar reporta resultados de la primera etapa

Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles
SLP

Huasteca Hoy

Autoridades de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atendieron el incidente y retiraron el vehículo accidentado.

Autobús se estrella contra muro en la Valles-Tamazunchale
SLP

Huasteca Hoy

El conductor perdió el control entre Jalpilla y Picholco, lo que provocó el choque contra el muro de contención.