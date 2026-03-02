Riña entre jóvenes deja un lesionado

Ciudad Fernández.- Una riña entre varios sujetos se registró en el Ejido del Refugio dejando como saldo un hombre lesionado, el que tuvo que ser trasladado a un hospital por las lesiones severas que sufrió.

Vecinos de la calle Emiliano Zapata y Colosio se percataron de una riña entre varios jóvenes, que se calmó luego de que uno de los participantes cayó herido, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil Municipal para que le brindarán apoyo al lesionado.

En el lugar se encontró un joven con diversas lesiones producidas con arma blanca en la cabeza, las que ponían en riesgo su salud.

Las heridas fueron diagnósticas como de gravedad, por lo que fue trasladado a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar, donde los galenos lo atendieron de inmediato por la gravedad de las heridas, el que quedó hospitalizado.

