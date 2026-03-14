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Sancionan al dueño de predio

Realizó quema de basura y provocó riesgo de incendio

Por Carmen Hernández

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Sancionan al dueño de predio

Ciudad Fernández.- Aplican sanción a dueño de un predio por prender fuego a la maleza y basura del terreno para limpiarlo, lo que generó contaminación, y estuvo a punto de salirse de control el fuego. 

Civil Municipal dio a conocer que recibió una llamada de una quema de basura, que se estaba saliendo de control. 

De inmediato acudió personal a un terreno ubicado en la calle Centenario y Federal 70 en el Ejido del Refugio. 

En el lugar pudieron confirmar que el presunto propietario del predio no tenía permiso para la quema. 

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Por lo que de inmediato se levantó un acta administrativa.  

El objetivo de estas acciones es evitar que se realicen estas prácticas de quema, para evitar que se salgan de control y provoquen un incendio de grandes dimensiones, al no tener la forma de poder controlar el fuego, además de los daños ocasionados al medio ambiente.

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