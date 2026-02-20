Se accidenta mujer en su motocicleta

Matehuala.- Una mujer resultó lesionada al derrapar la motocicleta en la que viajaba en calles del centro de la ciudad, paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios debido a las lesiones que sufrió.

Los hechos ocurrieron la mañana del jueves debido al exceso de velocidad y la falta de precaución de una mujer que perdió el control de su motocicleta, terminó derrapando entre las calles Reforma y Constitución de la zona centro de la ciudad, luego del percance solicitaron apoyo a las corporaciones para que le brindaran atención a la mujer que quedó tirada en el pavimento.

Al lugar acudieron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes evaluaron a la mujer, quien presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, y la trasladaron en la ambulancia a un hospital de la ciudad, y que recibiera atención media especializada.

Durante los últimos días han aumentado los accidentes en calles de la zona centro en muchos han sido involucrados motociclistas por lo que se pide a la población que trae moto maneje con precaución.

