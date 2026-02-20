logo pulso
Se colapsa red de agua potable

Por Redacción

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Se colapsa red de agua potable

Matehuala.- Personal del organismo operador del agua realiza trabajos de mantenimiento correctivo en la red hidráulica de la colonia Olivar, debido a taponamientos que impedían el flujo continuo del agua y el riesgo de desabasto del líquido.

Debido a que los habitantes de este sector han tirado desechos que provocaron el taponamiento de la red de drenaje, el flujo de agua estaba colapsando la red, ante este problema personas reportaban que no había agua en sus casas o que estaban teniendo baja presión, y el personal de SAPSAM acudió a investigar lo que generaba este problema.

 Al llegar a la zona tuvieron que realizar trabajos de mantenimiento correctivo en la red hidráulica, ya que se encontraba tapada con desechos, ante esa situación se pide a la población no tirar basura en las alcantarillas o en la red de drenajes, ya que esto provoca taponamientos impidiendo el flujo del agua. 

Se llevaron a cabo sondeos y pruebas para detectar obstrucciones en la red. 

Durante estas acciones se localizaron dos tapones: Uno en la zona de Juárez con Negundos, otro en Robles con Pinos, así como una válvula obstruida por acumulación excesiva de sarro. 

Estos trabajos permitirán mejorar la continuidad y eficiencia del servicio, en beneficio de los usuarios del sector.

