Se disparan los males respiratorios en la ciudad

Matehuala.- Debido a los cambios climatológicos que se están presentando en la ciudad personas han estado sufriendo enfermedades respiratorias, los hospitales y consultorios particulares están llenos de pacientes.

Los consultorios de farmacias particulares, donde dan servicio a costos accesibles están saturados los últimos días, la mayoría de las personas que acuden son por problemas respiratorios como gripe, dolor de garganta, la gente prefiere ir con doctores particulares, ya que la atención en el Hospital General, y los del IMSS o ISSSTE es muy tardada, además de que hay falta de medicamentos, por lo que prefieren acudir con un particular y gastar unos cantos pesos.

Estos problemas de salud se han dado debido que en los últimos días se han presentado cambios de clima muy radicales, donde las mañanas están frescas, pero luego empieza a salir el sol y a presentarse un fuerte calor, nuevamente por las noches hace mucho frio, y las personas se exponen a los cambios de clima sufren enfermedades respiratorias.

Ante esta situación se pide a la población en general salir preparados a la calle, y aunque este saliendo sol, carguen una mochila con una chamarra, o en las manos y sobre todo proteger a los niños, así como adultos mayores, que son los que más fácilmente suelen enfermarse.

