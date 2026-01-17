Se disparan los males respiratorios

CIUDAD VALLES.- Hasta tres personas internadas por día, debido a las enfermedades respiratorias, reporta el Hospital General de Valles.

El caprichoso clima de este invierno, en el que el frío se manifiesta en mañanas y noches, mientras que las tardes son incluso calurosas ha hecho que muchos enfermen tanto de las vías respiratorias altas (no grave), como de las bajas (bronquitis o neumonía).

Desde que hace frío, por día llegan seis personas a pedir consulta por males de esta naturaleza, mínimo a tres de ellos se les deja internados por complicaciones que presentan que ponen en riesgo su salud.

Negó que entre los enfermos hubiera algún caso de H3N2 o de Covid, sino que se trata de influenza estacional, por lo que se les dota de los medicamentos necesarios para evitar se complique su malestar.

