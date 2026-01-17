logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Fotogalería

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se disparan los males respiratorios

Por Redacción

Enero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Se disparan los males respiratorios

CIUDAD VALLES.- Hasta tres personas internadas por día, debido a las enfermedades respiratorias, reporta el Hospital General de Valles. 

El caprichoso clima de este invierno, en el que el frío se manifiesta en mañanas y noches, mientras que las tardes son incluso calurosas ha hecho que muchos enfermen tanto de las vías respiratorias altas (no grave), como de las bajas (bronquitis o neumonía). 

Desde que hace frío, por día llegan seis personas a pedir consulta por males de esta naturaleza, mínimo a tres de ellos se les deja internados por complicaciones que presentan que ponen en riesgo su salud. 

Negó que entre los enfermos hubiera algún caso de H3N2 o de Covid, sino que se trata de influenza estacional, por lo que se les dota de los medicamentos necesarios para evitar se complique su malestar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Para fin de mes, policías de Valles ganarán 15 mil pesos": Medina
Para fin de mes, policías de Valles ganarán 15 mil pesos": Medina

Para fin de mes, policías de Valles ganarán 15 mil pesos": Medina

SLP

Huasteca Hoy

El ajuste será retroactivo al 1 de enero

Aumentan internamientos por males respiratorios en Valles
Aumentan internamientos por males respiratorios en Valles

Aumentan internamientos por males respiratorios en Valles

SLP

Huasteca Hoy

El clima variable del invierno ha elevado las consultas y hospitalizaciones por males respiratorios.

Rescatan a persona en situación de calle
Rescatan a persona en situación de calle

Rescatan a persona en situación de calle

SLP

Carmen Hernández

Aumenta un peso la tarifa del camión urbano
Aumenta un peso la tarifa del camión urbano

Aumenta un peso la tarifa del camión urbano

SLP

Redacción

Cuota entrará en vigor a partir de la segunda quincena de enero