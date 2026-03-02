Se incendia bodega; había reciclables en el interior

Matehuala.- La madrugada del domingo se originó un fuerte incendio en una bodega donde hay muchos artículos reciclables como botellas de plástico entre otros, además se quemó una camioneta que estaba cerca y había el riesgo de que se propagara el fuego.

Los hechos se suscitaron en la calle Fray Duran de la Colonia Guadalupe, cuando vecinos reportaron a los Bomberos un fuerte incendio en una bodega, en dicho negocio compran artículos reciclables, además también se estaba quemando una camioneta cerca de este lugar, por lo que se pidió apoyo a través de los números de emergencia para evitar que el fuego se propagara y dañara a los vecinos de la zona.

Al lugar llegaron rápidamente los bomberos quienes estuvieron trabajando para controlar el fuego y evitar que se expandiera, además de que en la bodega también había un tanque de gas y trabajaron para evitar que el fuego llegara a los tanques y provocará una explosión, trabajaron varias horas para apagar el incendio y posteriormente enfriar los tanques de gas y el lugar para evitar que se volviera a reavivar el fuego.

De manera extraoficial se ha mencionado que el incendio fue provocado, ya que los propietarios de este lugar siempre tienen lleno de botellas de plástico y muchos desechos, lo que provocaba olores fétidos a los vecinos, además de que había varias ratas por lo que le prendieron fuego.

Se espera que las autoridades correspondientes determinen las causas de este incendio, que pudo haber terminado con la vida de alguna persona, pero por la pronta acción de bomberos no hubo lesionados.