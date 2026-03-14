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Sector hotelero espera repunte ocupación

Por Carmen Hernández

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Sector hotelero espera repunte ocupación

RIOVERDE. - Hoteleros esperan tener un repunte de un 30% de ocupación durante la ya próxima Semana Santa, los precios por habitación se mantienen, como un apoyo para que familias puedan vacacionar. 

Jafet Pérez Flores dio a conocer que se continúa trabajando para promover el municipio como destino turístico en las vacaciones de Semana Santa. 

Se espera para estos días un incremento de ocupación de un 30%, los costos de las habitaciones no se han incrementado, como un apoyo para los vacacionistas. 

Expuso que el lugar más visitado es la Media Luna, aunque se tienen otros atractivos para visitar en la región, muchos turistas hacen su parada en Rioverde y después se trasladan a la Huasteca Potosina, que les resulta también muy atractiva. 

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Indicó que se espera una gran afluencia de turistas en el municipio, los parajes y zonas turistas ya están en buenas condiciones para recibir al turista.

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