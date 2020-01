Serían 9 muertes por dengue: SS

CIUDAD VALLES.- El director de Salud del Estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner informó que hubo 19 defunciones en el año 2019 sospechosas de dengue, 10 de ellas ya fueron descartadas, pero nueve siguen en espera de ser confirmadas como muertes provocadas por el virus transmitido por el mosquito.

Informó que para ayer debería estar confirmado por el Comité de Expertos de la Secretaría de Salud Federal si los nueve restantes habrían sido enfermos de dengue, pero no se ha oficializado ninguna información.

"Como hubo más defunciones que otros años, ha habido un retraso en la investigación, a mí me han cuestionado mucho, pero no depende de nosotros, nosotros entregamos todos los expedientes y un comité externo al estado -no podemos ser juez y parte-, es el que determina si es un caso confirmado o no.

La obligación de la Secretaría de Salud es la de identificar las defunciones que sean sospechosas de dengue, se clasifican como probables y se envía un expediente a la Ciudad de México.