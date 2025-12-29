Sigue llegando el agua turbia a las viviendas

CIUDAD VALLES.- Continuó la turbiedad en el agua en algunas zonas de la ciudad, la Dapas insiste en lluvias intensas al norte de la zona urbana, pero no se informa la realidad.

Con el mismo argumento del agua revuelta provocada por lluvias, a la altura de La Hincada, la semana pasada, la dirección de Dapas se defendió de la molestia en redes sociales de muchos usuarios que no podían lavar por la coloración lodosa del líquido que llegaba a sus casas.

Durante las lluvias de junio, la crisis de turbiedad se extendió por más de dos semanas, dadas las condiciones del afluente, sin embargo, las lluvias duraron días y hasta semanas y ahora, un aguacero de horas en La Hincada habría causado ese problema.

El director de Dapas Óscar Osmín Meraz Echeverría, dijo que destinarán este año un aproximado a 8 millones de pesos para renovar materiales filtrantes de la planta, pero la inversión todavía no tiene fecha de inicio.

