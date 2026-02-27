Siguen apagones en colonias de Matehuala

Matehuala.- Vecinos de las colonias San Ángel y San Antonio entre otras zonas cercanas reportan que se encuentran sin energía eléctrica desde muy temprano por la mañana del jueves, lo cual les genera un problema.

Refieren que desde hace unos días han tenido problemas por la falta de energía eléctrica en las citadas colonias y zonas cercanas a estas, duran varias horas sin luz, lo que les provoca serios problemas, ya que se pueden dañar los aparatos eléctricos, los cortes de energía son de improviso cuando no están los propietarios de la casa, luego regresa y no se dan cuenta, esto puede provocar que se dañen desde televisiones y refrigeradores al momento de regresar la energía eléctrica.

Comentaron que desde hace varios días ha estado fallando la energía eléctrica, quedan varias horas sin este servicio, y luego llega durante la noche y se encuentran en penumbra en las calles de las colonias ya mencionadas.

Esto es un peligro porque al llegar la noche los vecinos no pueden salir a pasear, pues debido a la oscuridad pueden ser víctimas de los maleantes, hay muchos hombres y mujeres que llegan a casa de sus trabajos o que apenas van a empezar a salir a trabajar, y las viviendas están en tinieblas.

Por su parte la Comisión Federal de Electricidad CFE ha manifestado que están haciendo trabajaos de mantenimiento en la red eléctrica para mejorar la calidad del servicio, presuntamente esto genera los apagones.