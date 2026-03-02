logo pulso
Siguen soldados del 36 Batallón en el Occidente

Por Redacción

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Siguen soldados del 36 Batallón en el Occidente

CIUDAD VALLES.- Gran parte de elementos del 36 Batallón de Infantería todavía se encuentra comisionado en las zonas de conflicto por la lucha contra el narcotráfico.

En el evento de inicio del servicio militar de este sábado 28 de febrero, hubo pocos elementos castrenses alineados a un lado de los que comenzaron su instrucción obligatoria, como ha sucedido desde inicios de año, ya que la mayor parte de las huestes se encuentran comisionadas en zonas de conflicto como Sinaloa, primeramente y en Jalisco, desde antes de la semana pasada.

Información extraoficial apunta a que estas comisiones son encomiendas del Gobierno federal, respecto a la escalada de violencia de aquella zona de la República mexicana.

Por lo que se desconoce cuándo retornen a este municipio las huestes castrenses.

