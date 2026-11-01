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Solicita "37+1" a Segob intervenir en crisis sindical

Por Redacción

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Solicita "37+1" a Segob intervenir en crisis sindical
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      CIUDAD VALLES.- Solicita el movimiento sindical 37+1 del IMSS a la Secretaría de Gobernación que intervenga en el conflicto entre la disidencia y la cúpula sindical.

      Juan Jesús Rubio Arteaga, quien representa a la disidencia en la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, dijo que para el 5 de noviembre tienen que entregar las firmas a la instancia de Gobierno para pedir la destitución del secretario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTSS, Rafael Olivos Hernández.

      Además, pedirán a la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez Velázquez que celebre una reunión en donde participen la Secretaría del Trabajo, el CEN del SNTSS, Derechos Humanos y los del 37+1 para establecer los lineamientos de las peticiones que maneja la disidencia.

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