Solicita "37+1" a Segob intervenir en crisis sindical

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CIUDAD VALLES.- Solicita el movimiento sindical 37+1 del IMSS a la Secretaría de Gobernación que intervenga en el conflicto entre la disidencia y la cúpula sindical.

Juan Jesús Rubio Arteaga, quien representa a la disidencia en la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, dijo que para el 5 de noviembre tienen que entregar las firmas a la instancia de Gobierno para pedir la destitución del secretario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTSS, Rafael Olivos Hernández.

Además, pedirán a la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez Velázquez que celebre una reunión en donde participen la Secretaría del Trabajo, el CEN del SNTSS, Derechos Humanos y los del 37+1 para establecer los lineamientos de las peticiones que maneja la disidencia.