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Suman 230 incendios en Ciudad Valles

Basura y zacate provocan siniestros

Por Huasteca Hoy

Marzo 29, 2026 08:31 p.m.
A
Suman 230 incendios en Ciudad Valles

En Ciudad Valles se han registrado 230 incendios, tanto en zona urbana como forestal, informó la Dirección de Protección Civil Municipal.

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Sánchez Hernández, detalló que hasta este domingo 29 de marzo se contabilizan estos siniestros, lo que representa un incremento reciente de 15 incendios en apenas un par de semanas.

Según explicó, la mayoría de los casos —alrededor de 220— están relacionados con la quema de basura y la limpieza de terrenos con zacate, prácticas que han detonado las conflagraciones en medio de condiciones secas.

El funcionario indicó que, desde inicios de febrero, se mantiene un promedio cercano a cuatro incendios diarios, en un contexto de acumulación de material seco (yesca) y quemas constantes en distintos puntos del municipio.

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