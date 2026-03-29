logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Fotogalería

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

En marcha Operativo Semana Santa Segura

Participarán agentes de varias corporaciones

Por Carmen Hernández

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A
En marcha Operativo Semana Santa Segura

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Arrancó el Operativo de Semana Santa Segura 2026, participarán 35 agentes de la Policía Municipal que además utilizarán 9 patrullas en los operativos que lleven a cabo en todo el municipio. 

El alcalde Rodolfo Loredo Hernández acompañado del titular de Seguridad Pública Municipal Juan Carlos Martínez, dieron el arranque al operativo, donde se estará recorriendo el río, canales y las instituciones educativas, para reforzar la seguridad en todo el municipio y que sean unas vacaciones seguras. 

Estarán participando 35 oficiales a bordo de 9 patrullas, así como personal de la dirección de Protección Civil Municipal.

Se estará monitoreando el río y los espacios que han sido rehabilitados, para brindar seguridad a los visitantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El alcalde hizo un llamado a brindar un buen trato a los turistas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alertan por certificados falsos para beca de discapacidad
Alertan por certificados falsos para beca de discapacidad

Alertan por certificados falsos para beca de discapacidad

SLP

Redacción

Bienestar pide tramitar solo en instituciones oficiales

FENAHUAP 2026 prevé derrama de 200 mdp en Ciudad Valles
FENAHUAP 2026 prevé derrama de 200 mdp en Ciudad Valles

FENAHUAP 2026 prevé derrama de 200 mdp en Ciudad Valles

SLP

Redacción

Feria Huasteca espera 300 mil visitantes

Niegan casos de sarampión en el Conalep
Niegan casos de sarampión en el Conalep

Niegan casos de sarampión en el Conalep

SLP

Jesús Vázquez

Desmienten directivos información que se difunde en redes sociales

Aún sin detectar pescado contaminado: Coepris
Aún sin detectar pescado contaminado: Coepris

Aún sin detectar pescado contaminado: Coepris

SLP

Redacción