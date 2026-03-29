En marcha Operativo Semana Santa Segura
Participarán agentes de varias corporaciones
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Arrancó el Operativo de Semana Santa Segura 2026, participarán 35 agentes de la Policía Municipal que además utilizarán 9 patrullas en los operativos que lleven a cabo en todo el municipio.
El alcalde Rodolfo Loredo Hernández acompañado del titular de Seguridad Pública Municipal Juan Carlos Martínez, dieron el arranque al operativo, donde se estará recorriendo el río, canales y las instituciones educativas, para reforzar la seguridad en todo el municipio y que sean unas vacaciones seguras.
Estarán participando 35 oficiales a bordo de 9 patrullas, así como personal de la dirección de Protección Civil Municipal.
Se estará monitoreando el río y los espacios que han sido rehabilitados, para brindar seguridad a los visitantes.
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El alcalde hizo un llamado a brindar un buen trato a los turistas.
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