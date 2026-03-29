Cumple DIF sueño de quinceañeras

RIOVERDE.- El Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia cumplió el sueño de 18 jovencitas y les organizó su fiesta para celebrar sus XV años, con vestido, arreglo personal y hasta una fiesta.

Las jovencitas que fueron festejadas son de la Colonia San Rafael, San Marcos, Ejido Puente del Carmen, Santa Lourdes, San Francisco y El Aguacate, las que temían hacer realidad su sueño de celebrar sus XV primaveras.

Pero gracias al voluntariado del DIF, a los padrinos que aportaron el peinado, maquillaje, vestido, regalo sorpresa y el pastel, fue que se logró que las mujeres hicieran su sueño realidad. Las jovencitas bailaron el tradicional vals, acompañadas de sus chambelanes, con gran alegría.

En el evento estuvieron presentes el alcalde Arnulfo Urbiola Román, la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia Karina Quintero, la secretaría de Comunicaciones y Transportes, Aracely Martínez Acosta, así como familiares de las festejadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí