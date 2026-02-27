Suspenden clases en el CBTA 187

San Ciro de Acosta.- Ante los hechos de violencia que se han registrado se suspendieron las clases en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA 187), para salvaguardar la integridad de los estudiantes y prevenir un hecho que lamentar.

Los directivos de la institución dieron a conocer a los alumnos la suspensión de clases, como medida preventiva.

Los docentes argumentan que deriva de la inseguridad que prevalece en algunos municipios que colindan con San Ciro.

Por ello desde este jueves se incrementó la presencia de elementos policiacos en el municipio, luego que un hombre fue asesinado en el municipio de Jalpan de Serra, perteneciente a Querétaro, el cual colinda con el municipio.

Los presuntos responsables luego de los hechos huyeron rumbo a San Ciro de Acosta y en su trayecto arrojaron ponchallantas, para que no los alcanzaran las autoridades.

Las autoridades educativas solicitaron a los alumnos estar atentos a los mensajes, vía oficial, donde se les informará que día reanudarán clases.