logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Suspenden clases en el CBTA 187

La medida deriva de las condiciones de inseguridad que prevalecen

Por Redacción

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Suspenden clases en el CBTA 187

San Ciro de Acosta.- Ante los hechos de violencia que se han registrado se suspendieron las clases en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA 187), para salvaguardar la integridad de los estudiantes y prevenir un hecho que lamentar. 

Los directivos de la institución dieron a conocer a los alumnos la suspensión de clases, como medida preventiva. 

Los docentes argumentan que deriva de la inseguridad que prevalece en algunos municipios que colindan con San Ciro.

Por ello desde este jueves se incrementó la presencia de elementos policiacos en el municipio, luego que un hombre fue asesinado en el municipio de Jalpan de Serra, perteneciente a Querétaro, el cual colinda con el municipio. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los presuntos responsables luego de los hechos huyeron rumbo a San Ciro de Acosta y en su trayecto arrojaron ponchallantas, para que no los alcanzaran las autoridades. 

Las autoridades educativas solicitaron a los alumnos estar atentos a los mensajes, vía oficial, donde se les informará que día reanudarán clases.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fiscalía investiga denuncia de desfalco en Secundaria 6 de Ciudad Valles
Fiscalía investiga denuncia de desfalco en Secundaria 6 de Ciudad Valles

Fiscalía investiga denuncia de desfalco en Secundaria 6 de Ciudad Valles

SLP

PULSO

El monto denunciado asciende a 184 mil pesos, producto de las cuotas escolares recaudadas.

Funcionarios estatales revisan medidas de seguridad en paraje Micos
Funcionarios estatales revisan medidas de seguridad en paraje Micos

Funcionarios estatales revisan medidas de seguridad en paraje Micos

SLP

El Universal

La inspección busca garantizar el cumplimiento de medidas de seguridad antes de Semana Santa.

Sancionan a alumnos del CBTis 46 por video violento
Sancionan a alumnos del CBTis 46 por video violento

Sancionan a alumnos del CBTis 46 por video violento

SLP

Huasteca Hoy

Deberán cursar programa contra la violencia

Vacunan casa por casa contra sarampión en Matehuala
Vacunan casa por casa contra sarampión en Matehuala

Vacunan casa por casa contra sarampión en Matehuala

SLP

Redacción

Aplican biológicos casa por casa en colonias del Altiplano potosino.