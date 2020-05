Tianguistas siguen en zona centro

CIUDAD VALLES.- A pesar de que el pasado viernes primero de mayo hubo una reunión con tianguistas donde autoridades municipales les solicitaron instalarse en la calle Aire rumbo a los terrenos de la feria, el líder del tianguis "Miguel Jiménez Ledezma", Gregorio Olguín Monarca señaló que ellos decidieron colocarse este sábado en el lugar donde originalmente se instalan sobre las calles Porfirio Díaz y Negrete porque en aquel sector no hay ventas.

Dio a conocer que este domingo también se van a colocar y van decidir en una próxima reunión la semana entrante si se quedan o se van, no es un hecho, porque la gente no está de acuerdo y no quieren moverse, "los comerciantes piensan que sí los nos quitamos se van instalar otros en nuestros lugares".

Comentó que en la reunión del viernes estuvo secretario del ayuntamiento, René Oyarvide Ibarra, el concejal Marco Conde, el sin director de mercados, en su otros funcionarios.

Señalo que de presidencia los tienen confundidos, "además quién está diciéndonos donde ponernos es un joven de nombre Ricardo Villegas, pero no sabemos si dirigirnos a él o al otro Ricardo Amador Peregrina que es el director de comercio".

Mientras tanto los comerciantes permanecerán este fin de semana y van a reunirse la semana que entra para acordar si se ponen el otro fin, porque en la zona centro si hay ventas mientras que en los puestos colocados rumbo a la feria temen que se les quede toda su mercancía la cual principalmente son frutos verduras y sólo productos de primera necesidad.