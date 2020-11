Tránsito coloca conos en calles sin avisar

MATEHUALA.- Automovilistas desconocen el porqué Tránsito Municipal coloca conos en la intersección de las calles Bustamante y Mutualismo sin avisar.

Ante este medio, un automovilista dijo que, al colocar los conos en ese lugar se tiene que hacer un rodeo sobre la calle Bustamante para tomar la calle Miguel Hidalgo, "me topo con que hay colocación de conos, entonces tengo que gastar más gasolina porque tengo que dar la vuelta a la plaza 5 de Mayo para poder tomar la calle Hidalgo", señaló.

"No entiendo porqué Tránsito toma esa determinación o que lo haga saber así para no transitar por esa arteria y luego todos vamos a vuelta de rueda porque se hacen largas filas y no es sólo mi queja, sino que varios automovilistas llevamos urgencia y luego damos varias vueltas", dijo.

Señaló que los choferes de los taxis hacen un lado los conos para poder pasar, "¿entonces de qué se trata?", se pregunta el señor Rogelio, vecino de la colonia San Antonio.