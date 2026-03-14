Ultiman detalles del Aqua Fest

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Todo listo para el Aqua Fest que se realizará el próximo 5 de abril en la Explanada del Rioverde en la bajada de la calle Martínez a partir de las 9 de la mañana.

El departamento de Turismo ultima detalles para lo que será el gran evento que reunirá a cientos de personas.

El Aqua Fest está contemplado para llevarse a cabo el 5 de abril en la Explanada del Río, se contará con juegos deportivos.

Además de antojitos mexicanos, concursos, actividades acuáticas y música en vivo, para gozar a lo grande y disfrutar del evento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Es por ello que se invita a la población para que acuda a la convivencia familiar, donde además habrá muchas sorpresas para todos los participantes.