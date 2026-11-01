Un éxito, concurso de tapetes de aserrín

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Todo un éxito en el concurso de tapetes de aserrín alusivos por el Día de Muertos, donde el primer lugar lo obtuvo la Biblioteca municipal.

El departamento de Cultura organizó un concurso de tapetes de aserrín, con diseños alusivos por el Día de Muertos, en el que participó personal de 27 departamentos del Ayuntamiento.

Los representantes de los diseños fueron únicos, quienes dieron a conocer la reseña de los tapetes de aserrín que elaboraron.

El jurado calificador analizó la creatividad, diseño de cada uno de los tapetes que concursaron.

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El primer lugar lo obtuvo la Biblioteca Municipal que obtuvo un premio en efectivo por la cantidad de 2,500 pesos, mientras que personal de OOSAPA obtuvo el segundo lugar con un premio de 1,500 pesos y finalmente el tapete de personal de Catastro obtuvo la cantidad de mil pesos, al obtener el tercer lugar.