Uniforman a los empleados de Sasar

RIOVERDE.- Empleados de Servicios de Agua y Saneamiento Ambiental de Rioverde ( Sasar) recibieron uniformes que les servirán para realizar su trabajo en las mejores condiciones.

La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero, acudió a las oficinas del organismo del agua a entregar estos apoyos al personal.

Se dotó de 12 chalecos al personal de ingeniería, 8 chalecos de seguridad para la plantilla que recorre las viviendas para realizar las lecturas de agua y 150 uniformes al personal administrativo. La titular del DIF felicitó al personal por los trabajos que realizan para que las familias cuenten con el vital líquido en sus viviendas.