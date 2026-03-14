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Uniforman a los empleados de Sasar

Por Carmen Hernández

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Uniforman a los empleados de Sasar

RIOVERDE.-  Empleados de Servicios de Agua y Saneamiento Ambiental de Rioverde ( Sasar) recibieron uniformes que les servirán para realizar su trabajo en las mejores condiciones. 

La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero, acudió a las oficinas del organismo del agua a entregar estos apoyos al personal. 

Se dotó de 12 chalecos al personal de ingeniería, 8 chalecos de seguridad para la plantilla que recorre las viviendas para realizar las lecturas de agua y 150 uniformes al personal administrativo. La titular del DIF felicitó al personal por los trabajos que realizan para que las familias cuenten con el vital líquido en sus viviendas.

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