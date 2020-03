Urge rescatar a niños "limpiaparabrisas"

RIOVERDE.- No se hace nada por rescatar a los niños limpiaparabrisas que trabajan en los semáforos, es necesario que se atienda el problema, señaló la regidora Virginia Solano.

Explicó que, desafortunadamente no se hace nada para rescatar a los niños y jóvenes que continúan arriesgando su vida al realizar este trabajo, trabajan, van y se drogan, comentó.

"No se sabe a qué instancia recurrir, porque no puede seguir existiendo esto, no ha habido atención, esto es preocupante, se ha platicado, pero se tiene que tomar una decisión, pero ya", advirtió Virginia Solano.

"Es necesario que el DIF voltee a ver el caso y tomar medidas pertinentes", mencionó la regidora.

Agregó por otro lado que, la drogadicción es un problema serio que viene desde su entorno familiar, "no sabemos cuál es el caso, algunos de los jóvenes no son de aquí, provienen de otros estados, pero se tiene que actuar ya".